Imunização é baixa em Três Lagoas

Somente 33% das meninas que fazem parte da faixa etária ideal para receber a vacina contra o HPV foram imunizadas este ano. Entre os meninos a porcentagem é um pouco maior: 65%. Entretanto, estes índices são considerados baixos até o momento. A vacina está disponível em ampla quantidade para crianças com idades entre nove e 14 anos. As doses são gratuitas.

Segundo Humberta Azambuja, coordenadora Central de Imunização, a vacina é a principal arma de prevenção contra os cânceres causados pelo HPV, que podem atingir não só a região genital, mas também a oral. A imunização é feita em duas doses com intervalo de seis meses entre elas.

O HPV diz respeito à sigla em inglês para Papilomavírus Humano. De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), existem mais de 200 tipos diferentes de HPV e pelo menos 13 deles podem causar cânceres graves como os de colo de útero. Sete em cada 10 casos desta doença são causados pelo HPV.

Pesquisas apontam que, as mulheres com idades entre 35 e 55 anos e que foram diagnosticadas com ela, foram expostas ao vírus na adolescência ou próximo dos 20 anos de idade