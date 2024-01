Imunizante contra a Covid-19 tem esquema atualizado

O Ministério da Saúde atualizou o esquema vacinal do imunizante contra a Covid-19. Agora, para o público geral estará disponível apenas o esquema primário, que é composto pela primeira e segunda doses. Para crianças de 6 meses a 5 anos, a vacina será aplicada em rotina, o que já consta no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Apenas grupos prioritários passaram a serem contemplados com a dose de reforço. Fazem parte deste público: pessoas acima de 60 anos, trabalhadores e residentes de instituições de longa permanência (ICLP), imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade e funcionários de presídios, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Até o ano passado, o reforço da dose bivalente era recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES-MS) aos idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos, o que já não é mais necessário.

Em Três Lagoas, todas as unidades básicas de saúde estão com o imunizante contra o vírus da Covid-19 em estoque. Mas a cobertura está em baixa, de acordo com dados da Central de Imunização, entre os meses de janeiro a dezembro de 2023.