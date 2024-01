Incêndio destrói carro dentro de garagem no Centro de Três Lagoas

Na tarde desta terça-feira (2), um possível vazamento de combustível causou um incêndio que destruiu um carro e, por pouco, não atingiu uma casa. O caso ocorreu na rua João Silva, área Central de Três Lagoas.

Por volta das 17h30, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer conter as chamas. O incêndio, que se iniciou no carro que estava na garagem, ameaçava se alastrar para a casa. A pronta resposta veio com a chegada de um caminhão de combate ao fogo, enviado pelo 5°GBM (Grupamento de Bombeiros Militares), que iniciou as operações para extinguir as chamas.

Ao chegarem ao local, os Bombeiros se depararam com o veículo pegando fogo e uma densa nuvem de fumaça. Após controlar o incêndio e realizar as operações de rescaldo, os miliares inspecionaram a residência para garantir que as chamas não tivessem alcançado o interior da casa.

O proprietário do veículo, ao ser questionado, relatou que estava prestes a sair de casa quando, ao dar partida no carro, as chamas saíram do capô, ganhando rápida intensidade.

As causas do incêndio permanecem desconhecidas, mas é possível que um pequeno vazamento em alguma mangueira de combustível que alimenta o motor ou um possível curto-circuito seja o motivo. Não houve feridos.