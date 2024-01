Incêndio destrói carro dentro de garagem no centro

Um possível vazamento de combustível causou um incêndio que destruir um carro e por pouco não atingiu uma casa no final da tarde desta terça-feira (2), na rua João Silva, centro de Três Lagoas.

Por volta de 17h30, o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer ao local, onde um incêndio em um veículo, estaria passando para uma residência. Um caminhão de combate à incêndios do 5°GBM (Grupamento de Bombeiros Militares) chegou ao local e iniciou o combate às chamas.

No mesmo momento o Corpo de Bombeiros atendiam a um acidente de trânsito, uma queda da mesma altura (pessoa que teria passado mal e caído), além da dificuldade de locomoção dos caminhões, devido o horário de pico.

Ao chegarem no local os militares encontraram o carro tomado por chamas e uma grande quantidade de fumaça, que tomava todo o local. Após controlar o incêndio e realizar o rescaldo das chamas, os soldados do Corpo de Bombeiros fizeram uma inspeção no imóvel, para assegurar que as chamas não teriam atingido a casa.

Perguntado ao dono do veículo, o mesmo relatou que estava em sua residência pronto para sair, quando deu partida no veículo, as chamas saltaram pelo capô e tomando fortes proporções rapidamente.

As causas do incêndio são desconhecidas, mas devido o veículo incendiado ser um carro considerado novo e bem conservado, um pequeno vazamento em alguma mangueira de combustível que alimenta o motor ou um curto-circuito, podem ser uma das causas mais prováveis. Apesar do susto, felizmente não teve feridos e apenas sobrou os danos materiais ao proprietário do imóvel e do carro.