Incêndio destrói loja de autopeças em avenida Três Lagoas

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de autopeças, na avenida Filinto Muller, no Centro de Três Lagoas, nesta segunda-feira (5). Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas, as chamas e a grande fumaça que se formou na região chamaram a atenção de quem transitava pelo local e também dos comerciantes.

De acordo com relatos, o proprietário não estava no local e foi informado da ocorrência pelos comerciantes vizinhos, por volta de 12h30. O Corpo de Bombeiros está no local para controlar as chamas.

Ainda não se sabe a causa do incêndio.