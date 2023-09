Incêndio em ônibus escolar assusta moradores de Brasilândia

Um susto com um ônibus de transporte escolar rural, que transportava alunos da rede municipal de Brasilândia, na manhã desta quarta-feira (13), chamou a atenção dos moradores do município, que fica aproximadamente 80km de Três Lagoas.



Após a foto do veículo pertencente ao município de Brasilândia, que transportava alunos da área rural, ganhar rapidamente as redes sociais. A assessoria de comunicação do município, emitiu uma nota, relatando que o veículo realizava a linha ‘Buchala’.



Ainda segundo a assessoria, apesar do susto nenhuma das crianças ou o motorista se feriram. O motivo do que teria causado o incêndio, ainda não é conhecido, mas uma sindicância será aberta, para investigar o incidente.