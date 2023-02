Incidência de câncer em Três Lagoas segue estatísticas nacionais da doença

A incidência de câncer nos três-lagoenses segue as mesmas estatísticas nacionais da doença. As mulheres são mais acometidas pelo câncer de mama e os homens pelo de próstata. Estima-se que, até o ano de 2025, serão diagnosticados cerca de 704 mil novos casos de câncer.



De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama aparece em quase 30% das mulheres. Já o de próstata aparece em mais de 20% dos homens. O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas possui atualmente 270 pacientes que estão sendo tratados pelo Centro de Oncologia. Mama e próstata também estão em primeiro lugar nos atendimentos.



Segundo o cirurgião oncológico Rodrigo Melão Martinho, apesar da cidade seguir as estatísticas nacionais, houve uma mudança em relação às incidências que aparecem em segundo lugar, tanto em homens como em mulheres. O câncer de colo retal, que atinge o intestino grosso, ocupa o segundo lugar entre os dois, superando o câncer de colo do útero nas mulheres e o de pulmão nos homens.



Melão revela ainda que, quando se trata desta doença, é possível falar dos primeiros sintomas de forma geral, uma vez que cada tipo apresenta um sinal de alerta específico. Entretanto o próprio corpo pode indicar que algo não está indo bem. “Eu recomendo sempre procurar um medico se houver perda de peso significativa, alguma dor inexplicada, uma massa ou o crescimento anormal no abdome ou em qualquer outra parte”.



A prevenção, ainda conforme o especialista, está diretamente ligada aos hábitos saudáveis que as pessoas devem ter como prestar atenção na alimentação e no consumo de drogas e álcool em excesso. “Tanto o etilismo como o tabagismo são fatores de risco. Alguns exames realizados em algumas faixas etária ou etnias também podem servir para prevenção ou ainda para detectar a doença precocemente”.