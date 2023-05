Índice de Infestação pela dengue aponta alerta em Três Lagoas

Nesta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da equipe de Endemias e Controle de Vetores, setor da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, divulgou o Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti – LIRA referente ao mês de maio de 2023.

Pelo levantamento divulgado, o Índice de Infestação Predial (IIP) deste mês é de 2,6%, ou seja, dos 378 imóveis visitados pelos agentes de endemias foram encontrados 10 depósitos positivos em 10 dos imóveis que possuíam focos do vetor.

Segundo critérios de avaliação, adotados pelo Ministério da Saúde, existem 3 faixas do índice quanto ao extrato do LIRA. Até 0,9% é considerado satisfatório, ou seja, sem risco de surto e epidemia, com casos esporádicos; de 1 a 3,9% é considerado um alerta e, a partir de 4%, risco iminente de surto e epidemia.

Os cuidados devem continuar

O coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, recomenda atenção redobrada no combate ao mosquito Aedes aegypti durante todo o ano. “Recomendamos a população que não deixe água parada em nenhum local. Precisamos continuar contribuindo com a conscientização coletiva de inspeção de focos de proliferação em casas e quintais, além dos locais públicos e terrenos baldios”, finalizou.