Indústria foi o segundo setor que mais contratou em Três Lagoas

O conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de mais de dois mil postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul em janeiro. Este é o resultado de 8.736 contratações e 6.415 demissões, conforme o levantamento do radar industrial da FIEMS.

Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu, 2.107 - saldo de 628 vagas abertas. O destaque para o primeiro mês do ano foi o setor de serviços que contratou 1.803 trabalhadores e desligou 769 - saldo de 314 vagas.

A indústria foi o segundo setor que mais contratou, resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro, seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho. No primeiro mês do ano, Três Lagoas só ficou atrás apenas de Ribas do Rio Pardo, que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano.

