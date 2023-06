Indústrias transformam realidade de Três Lagoas

As três maiores fábricas de celulose do mundo estão em operação no município e juntas geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. A Eldorado Brasil, com mais de 250 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul e outros 116 mil hectares de áreas conservadas, opera uma fábrica com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, e possui uma usina termelétrica que gera 50 megawatts/hora de energia. A Eldorado conta com o trabalho de mais de 5 mil colaboradores no Brasil e em escritórios internacionais. Do total de celulose produzida, cerca de 90% é exportada para os principais mercadores consumidores no mundo.

As duas fábricas da Suzano de Três Lagoas em operação, juntas somam uma capacidade de produção de 3,25 milhões de toneladas de celulose ao ano, sendo a maior parte dela destinada ao mercado exterior. A companhia que emprega cerca de 6 mil trabalhadores, mantém um maciço florestal de 458,1 mil hectares de áreas plantadas de eucalipto e 169,1 mil hectares para a conservação ambiental em MS. A produção exportada de energia das duas fábricas para o sistema nacional é de 150 megawatts- Além delas, Três Lagoas tem uma fábrica de papel de escrever da Sylvamo, antiga International Paper.

Após a instalação das gigantes da celulose, o perfil econômico de Três Lagoas mudou e a cidade passou a ter crescimentos significativos em seus indicadores econômicos.

Além de ter um dos melhores PIB, Três Lagoas passou a liderar o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul após a produção e operação dessas fábricas. A celulose é, atualmente, o principal produto exportado do município.

Além das indústrias de celulose, o município tem ainda outras empresas importantes e que contribuem para a geração de riquezas e empregos. Segundo dados da Junta Comercial de MS, Três Lagoas tem mais de 10 mil CNPJs ativos.

Habitantes

A chegada das indústrias proporcionou também o crescimento populacional da cidade. Três Lagoas chegou a 132 mil habitantes neste ano, segundo o IBGE. Conforme contagem da população realizada em 2007, antes da instalação das indústrias, o município tinha 85 mil habitantes. Em 2010, saltou para 101 mil moradores. Além dos moradores fixos, Três Lagoas tem ainda uma população flutuante estimada em mais de 10 mil habitantes, que não é contabilizada pelo IBGE. São pessoas que trabalham, ou estudam na cidade, mas não tem moradia fixa.

Confira a reportagem abaixo: