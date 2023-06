Inverno provoca riscos para saúde, aponta cardiologista

Com a chegada do Inverno, as doenças cardíacas aumentam. O motivo é porque os vasos sanguíneos e artérias diminuem de tamanho em períodos de frio e, isso, gera obstrução. Quem tem gordura obstruindo vasos e artérias, por exemplo, passa a ter mais propensão de um infarto, AVC ou doença vascular.

Em Três Lagoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 49 pessoas morreram em decorrência de infarto em 2022. Nesse ano, até o mês de junho, 13 óbitos foram registrados.

Confira a reportagem abaixo: