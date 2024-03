Infectados por dengue têm que esperar para doar sangue, orienta Hemosul de Três Lagoas

O Ministério da Saúde emitiu uma orientação para pessoas que contraíram dengue ou receberam imunização contra a doença, alertando sobre os possíveis riscos associados à doação de sangue.

De acordo com Karina Barros, coordenadora do Hemosul de Três Lagoas, para aqueles que tiveram dengue comum, é aconselhado esperar 30 dias após a completa recuperação. Já para as pessoas que sofreram de dengue grave, o período de espera é estendido para 180 dias após a recuperação total.

Além disso, pessoas que mantiveram contato sexual com indivíduos que tiveram dengue nos últimos 30 dias devem aguardar 30 dias após o último contato para doar sangue. Para aqueles que receberam a vacina contra a dengue, o prazo de espera é de 30 dias após a vacinação.

A coordenadora ressalta a importância de respeitar esses prazos, pois há evidências científicas sobre o risco de transmissão da dengue por meio da doação sanguínea.

Ao chegar no Hemosul, os pacientes passam por uma triagem com uma série de perguntas que determinam sua aptidão ou inaptidão para a doação.

Após a doação de sangue, os doadores recebem um termo informativo que os orienta a comunicar imediatamente ao Hemosul caso apresentem sintomas de dengue, chikungunya ou Covid-19, em até 15 dias. Isso permite o rastreamento e descarte adequado das bolsas de sangue, caso necessário.

O Hemosul está localizado na rua Manoel Rodrigues Artez, atrás da Clínica da Mulher, no bairro Colinos. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 12h.

