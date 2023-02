'Infelizmente, hoje é normal os pais terceirizarem a educação dos filhos'

O ano letivo da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas começou nesta quinta-feira (9). Mais de 15 mil alunos estão matriculados nas escolas e Centros de Educação Infantil. A meta, de acordo com a secretária de Educação, Ângela Brito, é chegar a 16 mil alunos matriculados. Para este ano, a prefeitura vai autorizar novas construções e ampliações de unidades escolares. Nesta semana a secretária concedeu entrevista ao RCN Notícias e falou do início do ano letivo e sobre a importância da escola na formação das crianças. Confira trechos da entrevista.

Apenas em dois Centros de Educação Infantil (CEIs) as aulas não foram iniciadas nesta quinta-feira (9), por quê?

Ângela Brito: Os CEIs do Jardim das Acácias e Jardim das Flores que foram inaugurados recentemente precisam ser equipados e mobiliados, então a previsão é de que as aulas nessas unidades comecem em março.

As aulas na Rede Estadual começam dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval. Já o Munícipio optou por começar antes, por quê?

Ângela Brito: Nós já havíamos feito um planejamento no ano passado, fizemos um calendário escolar que foi aprovado e publicado em Diário Oficial. Inicialmente as aulas na Rede Estadual também começariam dia 9, mas devido a troca de governo, entre outras questões, adiaram. A Rede Municipal já estava preparada para começar agora. E quando começamos mais tarde, temos que dotar o calendário de dias letivos a mais que, geralmente cumprimos aos sábados. No ano passado já tivemos um ano bastante atípico, iniciando o ano letivo em março, daí tivemos que colocar vários sábados letivos. Sentimos um grande número de licenças e faltas, então quisemos poupar os professores, as famílias e os alunos, pois sábado e domingo ficarão em casa. Esperamos que não acontece nada de extraordinário no ano para que nosso ano letivo siga o calendário que planejamos.

E como fica em relação a transporte dos alunos da zona rural, já que existe uma parceria entre Município e Estado para o transporte dos estudantes?

Ângela Brito: Para o Município não tem nenhuma intervenção. A prefeitura recebe um valor do governo do Estado para transportar os alunos da Rede Estadual. Neste momento, vamos fazer o transporte dos alunos da Rede Municipal, quando as aulas do Estado iniciarem, agregamos e fazemos o transporte juntos. Então, para o Município não impede começar o ano letivo agora. Se fosse o Estado o responsável, ai sim teríamos que seguir a Rede Estadual. O Município é o gestor do contrato de transporte.

A meta da Secretaria de Educação é chegar a 16 mil estudantes?

Ângela Brito: Até agora temos poucos mais de 15 mil alunos matriculados, a nossa meta é chegar a 16 mil estudantes, então temos alunos que os pais ainda não fizeram a matrícula. Lembrando que a partir dos 4 anos, as crianças precisam estar nas escolas, sob pena dos pais responderem na Justiça por abandono intelectual. Isso é muito sério, pois lugar de criança é na escola e fora da escola não pode.

Em março mais dois Centros de Educação Infantil começam a funcionar. Ainda assim, apesar dessas construções, ainda tem muitas crianças na fila de espera?

Ângela Brito: Tem porque as crianças vão nascendo. Com esses dois CEIs, vamos atender mais cerca de 450 crianças. Estamos esperando também a inauguração de mais um CEI, o do bairro Santa Luzia, que daí vamos ampliar esse número, mas ainda assim ficará um déficit de cerca de 300 a 400 crianças ainda. A maior demanda por vagas é para crianças de quatro meses a 4 anos.

Como a senhora analisa alguns comentários nas redes sociais de que alguns pais não aguentam ficar com os filhos em casa, e que não viam a hora das férias terminarem?

Ângela Brito: Hoje é normal os pais terceirizarem a educação dos filhos. Infelizmente isso acontece, tanto nas famílias com condições materiais e como naquelas com menos condições. Os nossos gestores sempre orientam sobre a qualidade do tempo de ficar com os filhos. E tem uma questão muito série também hoje, que são as tecnologias. Mesmo os pais estando em casa com os filhos, eles estão no celular ou na televisão. Isso é muito grave. A escola é um lugar, além de aprender e de formação do cidadão, pois é ali que se socializa. Acredito que a escola é um espaço que, realmente se olha no olho, que se conversa, que se discute, se dialoga e chegue a um denominador, pois nas casas isso tem diminuído. Então, temos primado para que o ambiente escolar seja o melhor possível e que possa contribuir com essas crianças para que sejam cidadãos cada dia melhores.

Neste ano os alunos vão receber os kits escolares e os uniformes?

Ângela Brito: Vamos entregar os uniformes agora no início do ano letivo e os kits escolares depois do Carnaval, porque houve um atraso na entrega dos materiais por parte da empresa fornecedora. Em julho, haverá a segunda remessa de entrega dos kits, assim como no ano passado. Os professores também vão receber os kits

Secretária, o Município planeja a construção de mais escolas?

Ângela Brito: Sim, temos previsto para abril ou maio, a inauguração do CEI do Santa Luzia. E o prefeito também vai assinar a ordem de serviço para a construção de mais um CEI na região do bairro Nova Europa. Também vamos construir a nova escola Júlio Colinos, que hoje atende cerca de 180 alunos e passará a atender, cerca de 550 alunos. A escola será construída também no bairro Colinos.

Qual o recado que a senhora deixa neste início de ano letivo?

Ângela Brito: A gente pede muito a parceria dos pais, para que converse com os filhos, que os levem para a escola. Temos capacitado formação dos gestores e professores, para que tenhamos cada vez mais profissionais bem formados. Queremos que a Rede Municipal se torne referência, não só no ensino, mas nas relações humanas, entre professores, alunos e a família.