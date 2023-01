Iniciada a limpeza de área onde será o Camelódromo

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Três Lagoas iniciou nesta semana a retirada de 11 vagões que estavam há anos abandonados na região da Esplanada da NOB, na área central da cidade.

Os vagões estão sendo levados para o Departamento de Obras e Serviço para posterior retirada por parte da empresa Rumo Logística, responsável pelos equipamentos.

Concluída a retirada dos vagões, a área deve ser limpa e preparada para início da obra de construção do novo shopping popular. A previsão é de que as obras do novo camelódromo tenham início ainda no primeiro semestre deste ano.

De acordo com a prefeitura, o convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e a Prefeitura de Três Lagoas, divide a obra em duas etapas, sendo que na primeira há um investimento previsto de cerca de R$ 10 milhões com a construção de 140 boxes de lojas e 5 boxes de alimentação. Os recursos são oriundos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A segunda etapa da obra vai custar R$ 5,2 milhões e contemplará a construção de mais 14 boxes de loja e outros 15 boxes de alimentação, através de recursos da Caixa Econômica Federal.