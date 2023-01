Iniciativa privada assume rodovias na região Costa Leste em março

O governo do Estado anunciou nesta semana que vai assinar em março deste ano o contrato com o Consórcio Way Brasil, vencedor da licitação para operar a concessão rodoviária de 412,4 quilômetros que abrangem três rodovias, na região Leste de Mato Grosso do Sul.

Serão privatizadas a rodovia MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436. Estão previstas a instalação de seis praças de pedágio e seis postos de pesagem móvel nessas vias.

O grupo venceu no final do ano passado o leilão com lance de outorga no valor de R$ 150,7 milhões e vai investir R$ 3,5 bilhões nas rodovias ao longo dos 30 anos de contrato. Desde 2020, o Grupo Way Brasil administra e opera a rodovia MS-306, por meio da Way-306, primeira concessão de rodovia estadual do Mato Grosso do Sul.

Trechos concedidos

Os três trechos de rodovias concedidos somam 412,4 quilômetros de extensão. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros.

Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Way-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte interestadual, em uma extensão de 18,10 quilômetros.

O governo do Estado destaca que a concessão vai beneficiar diretamente os 230 mil habitantes dos seis municípios abrangidos pelas rodovias: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, e também trabalhadores do setor de transportes e turistas, aumentando a segurança viária e reduzindo o tempo gasto nos deslocamentos e o custo do escoamento da produção regional.

BENEFÍCIOS

Além das melhorias na infraestrutura, o governo destaca que os usuários das rodovias vão contar também com serviços de atendimento, disponibilizados gratuitamente nas 24 h do dia, em emergências, seja socorro médico com ambulâncias ou mecânico com guinchos leves e pesados. Também contarão com veículos de inspeção contínua de tráfego, além de viaturas para apreensão de animais e de combate a focos de incêndio, que ficarão a postos em bases operacionais estrategicamente instaladas nas rodovias.