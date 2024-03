O Dia Mundial do Jovem Adventista mobilizará milhares de pessoas em ações como visitas a asilos e orfanatos, doação de sangue, distribuição de itens (alimentos, roupas, calçados, kits de higiene, brinquedos e cobertores) a instituições assistenciais e pessoas em situação de rua, etc.

Toda essa força-tarefa será realizada neste sábado (16). Somente aqui, na América do Sul, serão mais de 560 mil participantes. O tema que conduzirá as atividades neste ano é "Anuncie nas cidades"; um convite aos jovens para espalharem em suas comunidades alegria e esperança por meio de atos de compaixão e da mensagem do evangelho.

Segundo o diretor dos jovens adventistas na América do Sul, Carlos Campitelli, esse movimento tem características sociais, mas também um viés espiritual. "O jovem sempre associa o evangelho a ações práticas de solidariedade e voluntariado. Ele precisa se sentir útil, ativo em um projeto que gere impacto e mudança. Isso é muito importante. Mas não podemos esquecer que, ao prestarmos assistência à comunidade, também devemos alcançá-la com a mensagem de salvação. Jesus fazia isso; ao atender às necessidades das pessoas e curá-las, ele também provocava nelas uma transformação de vida. A combinação saudável e intencional de ações sociais com a pregação do evangelho é o método mais poderoso que a nossa juventude pode usar para levar pessoas para perto de Deus".

Em Três Lagoas, neste sábado, às 15h, esses jovens participarão do "Projeto Música nos Quartos", uma iniciativa destinada a levar um pouco de alegria e conforto aos que estão enfrentando momentos difíceis de saúde.

Através do Projeto Música nos Quartos, os jovens voluntários visitarão as alas do hospital, oferecendo momentos de serenidade e esperança por meio da música. Reconhecendo o poder terapêutico da música, eles estão determinados a criar um ambiente acolhedor e reconfortante para os pacientes, fornecendo um breve refúgio de suas preocupações e dores.

Além dessa ação, os jovens adventistas estão ampliando o alcance de apoio. Em uma demonstração de generosidade e empatia, eles estão mobilizando toda a comunidade adventista do distrito para participar de uma campanha de doação de gelatinas. Esses pequenos gestos de bondade têm um propósito especial: as gelatinas serão doadas para a ala oncológica do Hospital Auxiliadora.

* Com informações da Igreja Adventista do Sétimo Dia