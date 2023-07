Inscrição para comercializar artesanato na Festa do Folclore termina na sexta

Os artesãos interessados em comercializar seus produtos na 33ª Festa do Folclore têm até sexta-feira (28), para realizar inscrição, segundo informou a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Neste ano, o setor de artesanato terá 70 barracas que ficarão localizadas no barracão da Maria Fumaça, com identificação e decoração toda voltada para o tema da festa.

Podem trabalhar no evento, profissionais cadastrados na Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Aclams) e não associados. Após o preenchimento total das vagas, será efetuado cadastro reserva, caso haja desistências dos selecionados.

Entre os itens que poderão ser comercializados, estão: doces caseiros, bordados, bijuterias, crochê, cerâmica, biscuit, bonecas, macramê, costura criativa, pinturas em tecidos, sabonetes e aromatizador, itens em MDF, artes em madeira entre outros.

As inscrições devem ser feitas junto à Aclams, na Casa do Artesão, avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470, centro, horário de atendimento das 07h30 às 11h e das 13h às 17h.

33ª FESTA DO FOLCLORE

Dos dias 17 a 20 de agosto, Três Lagoas será palco da 33ª edição da Festa do Folclore, que acontecerá no Galpão da NOB, a partir das 19h.

Além de grandes shows nacionais, haverá apresentação dos cantores locais, danças folclóricas, vasta praça de alimentação com comida típica, comércio de artesanatos.

A dupla sertaneja Matogrosso e Mathias faz abertura da festa no dia 17, no dia 18 o samba vai comandar a NOB, com Raça Negra; dia 19 é a vez da grande voz do sertanejo e Roberta Miranda e no dia 20, a dupla Guilherme e Santiago, encerra a 33ª edição.