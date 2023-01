Inscrição para curso de pós-graduação do IFMS vai até dia 29

As inscrições para ingresso em pós-graduação em docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), podem ser feitas até domingo (29). A especialização é gratuita. Foram abertas 160 vagas para Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã, sendo 40 para cada unidade, com ingresso no 1° semestre.

Os interessados em participar devem acessar a Página do Candidato da Central de Seleção, onde se encontra publicado o edital de abertura do processo seletivo. No ato da inscrição é necessário informar a qual público o candidato pertence. Para participar é necessário ter diploma de ensino superior. As vagas ofertadas estão divididas igualmente entre servidores do Instituto Federal e público externo à instituição.

A seleção será feita por sorteio eletrônico, observando a divisão das vagas, previsto para ser realizado até 7 de fevereiro. Já a divulgação do resultado final e a lista de espera devem ocorrer até 10 de fevereiro, com matrículas entre os dias 11 e 15.

Curso

A pós-graduação em docência visa a formação de especialistas em Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As atividades serão desenvolvidas em regime modular, com carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), organizado em encontros presenciais nos campi do Instituto Federal, sendo que algumas disciplinas poderão acontecer a distância.

Com duração que vai de 12 a 18 meses, o início das aulas está previsto para ocorrer a partir de 22 de fevereiro, considerando os dias e horários em que a pós-graduação é ofertada em cada município.

Em Corumbá, as aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 23h. Em Nova Andradina e Ponta Porã, os encontros serão às sextas-feiras, das 19h às 22h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h. Aos sábados pela manhã e tarde também serão realizadas as aulas em Três Lagoas.