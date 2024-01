Inscrição para cursos artísticos gratuitos inicia dia 5 de fevereiro em Três Lagoas

Com turmas para crianças, jovens e adultos, a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), está ofertando vagas para cursos gratuitos de diversas modalidades artísticas. As inscrições vão de 5 a 7 de fevereiro.

Serão ofertadas 18 modalidades de cursos. Cada aluno pode se inscrever em até duas modalidades, com a única exceção de não poder combinar dois instrumentos musicais. Os cursos são: canto coral, teclado, acordeon, violão, viola caipira, violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo acústico, ukulelê, escaleta, teatro, fotografia, pintura, desenho artístico, ballet, dança do ventre e dança de salão.

Como se inscrever

Neste ano, as inscrições serão online, por meio do link https://forms.gle/ejX4boRP3aVh2FLW6 . Os interessados devem fornecer informações e anexar documentos como: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para menores, documento do responsável.

A Semec informou que, os munícipes que não puderem realizar a matrícula por conta própria devem comparecer à sede da Diretoria de Cultura, localizada na Av. Rosário Congro, nº 560, Centro, nos prazos estipulados, onde receberão auxílio para efetuar o procedimento.

