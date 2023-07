Estão abertas inscrições gratuitas para o curso técnico de Zootecnia, que prepara para atuar no setor de agropecuária, planejamento, controle do sistema de produção. O curso é oferecido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com o Sindicato Rural de Três Lagoas.

São 20 vagas, sendo 60% das aulas presenciais e 40% de forma online. O curso tem duração de dois anos e as inscrições encerram no dia 10 de julho.

Confira a entrevista abaixo sobre o assunto: