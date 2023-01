Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos de Zootecnia e Florestas

Quem busca por capacitação e oportunidades, em Três Lagoas, pode aproveitar os cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo Sindicato Rural. Foram abertas inscrições para o curso de Zootecnia, que prepara para atuar no setor de agropecuária, planejamento, controle do sistema de produção. São 20 vagas, sendo 60% das aulas presenciais e 40% de forma online. O curto tem duração de dois anos e as inscrições encerram no dia 19 de janeiro.

A outra oportunidade gratuita é para o curso técnico de Florestas, que tem 40 vagas para os períodos vespertino e noturno. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro, pela internet. Clique aqui.

Confira mais detalhes sobre os cursos na entrevista abaixo: