Inscrições de artesãos que desejam participar da Feira de Natal ficam abertas até o dia 28 deste mês

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), informa que estão abertas as inscrições para os artesãos interessados em comercializar seus produtos na Feira de Natal.

Os artesãos vão ter a oportunidade de encantar a população três-lagoense com exposição de suas peças na Feira que acontece dos dias 1º a 3 de dezembro, no Galpão da NOB.

Quem desejar participar deve procurar a Casa do Artesão, até o dia 28 de novembro, munidos de um comprovante de residência atualizado e no nome do inscrito, além CPF e RG ou CNH.

Continue Lendo...

A Casa do Artesão fica localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 470, na Circular da Lagoa Maior. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e no sábado, das 8h às 12h. O telefone para contato é (67) 2104 2469 ou WhatsApp 3929-1579 e 9295-0101.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas