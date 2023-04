Inscrições para 8ª Feira do Peixe terminam nesta terça-feira

Os interessados em comercializar seus pescados na Feira Central Turística de Três Lagoas têm até esta terça-feira (04), para realizar a inscrição. O evento acontecerá na quinta-feira (06), que antecede a Sexta-Feira Santa.

As inscrições são realizadas no setor administrativo da Feira Central, a iniciativa tem como objetivo oferecer para a comunidade um produto saudável, fresco e de preço justo, além de oportunizar ao produtor um local adequado para a comercialização, no período de grande fluxo, na Semana Santa, que precede a Páscoa.

HORÁRIO ESTENDIDO FEIRA DO PEIXE

O horário de funcionamento da 8ª Feira do Peixe foi estendido, antes previsto para encerrar às 13h, agora os munícipes terão das 05h às 19h para comprar seu pescado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tradicional Feira do Peixe é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), por meio do Departamento de Turismo, e foi instituída pela lei nº 3167 de 29 de junho de 2016.

Para mais informações entrar em contato pelos telefones (67) 3929 – 9870 ou 3929 – 9873.

SERVIÇO

INSCRIÇÕES FEIRA DO PEIXE

Data: Até 04/04

Endereço: Avenida Rosário Congro, s/n – na área central

Horário: Das 7 às 11h e das 13 às 19h