Inscrições para 9º Feira do Peixe encerram nesta terça-feira

As inscrições para 9º Feira do Peixe, em Três Lagoas, encerram nesta terça-feira (26). Para realizar a inscrição e participar das vendas, o comerciante deve ir até administração da Feira Central Turística, das 7h às 11h e, das 13h às 17h, com documentos pessoais e comprovante de residência.



O evento tradicional é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), em parceria com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas (Feiratrês), por meio do Departamento de Turismo, e foi instituído pela lei nº 3167 de 29 de junho de 2016.



Essa é a 9ª edição da feira, que ocorrerá no dia 28 de março, e tem como objetivo oferecer à população um produto saudável, fresco e com preços acessíveis. Também proporcionar ao produtor um local adequado para a comercialização durante o período de grande fluxo na Semana Santa, que antecede a Páscoa.

