Inscrições para a 5ª Copa das Comunidades encerram nesta quinta-feira devido à grande participação

A 5ª edição da Copa das Comunidades de Futebol Society já se destaca como a maior de todas as edições realizadas. Até o momento, mais de 50 times já se inscreveram, estabelecendo um recorde de participação, conforme informou a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), responsável pela organização do evento.

Devido à expressiva adesão, as inscrições, que originalmente encerrariam na sexta-feira (26), serão finalizadas um dia antes, nesta quinta-feira (25).

Os times interessados em participar devem efetuar a inscrição na sede da Sejuvel. O representante da equipe deve estar munido dos nomes e números de documentos dos atletas, informações do representante (RG, CPF e PIS/Pasep) e o número da conta bancária do time, onde será depositada a premiação.

Podem participar da Copa clubes, empresas, escolas, associações e equipes de futebol de Três Lagoas, compostas por atletas com idade acima de 16 anos. Cada time pode inscrever dois atletas de outra cidade.

Para mais informações, entre em contato pelo número: (67) 3929-1800, durante o horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Hoje, às 19h, será realizado a reunião arbitral de sorteio do campeonato, com representantes de cada time, na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio “Cacilda Acre Rocha”, na avenida Clodoaldo Garcia, 824, bairro Santos Dumont.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas