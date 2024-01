Inscrições para a Copa das Comunidades em Três Lagoas terminam na próxima semana

Terminam na próxima semana as inscrições para a 5ª Copa das Comunidades de Futebol Society, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

No ano passado, 36 equipes participaram da competição. Neste ano, a previsão é contar com 40 times disputando os mais de 12 mil reais em premiação para os primeiros colocados no campeonato.

Continue Lendo...

Podem participar da disputa clubes, empresas, escolas, associações e equipes de futebol de Três Lagoas, compostas por atletas com idade acima de 16 anos. Cada time pode inscrever dois atletas de outra cidade.

Os times interessados em participar têm até o dia 26 de janeiro para realizar a inscrição na sede da Sejuvel. É necessário que o representante da equipe esteja munido dos nomes e números de documentos dos atletas, dados do representante, como RG, CPF e PIS/PASEP, além do número da conta bancária do time, onde será depositada a premiação.

As inscrições para a copa devem ser realizadas na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Cacilda Acre Rocha – avenida Clodoaldo Garcia, 824, bairro Santos Dumont.

Para mais informações, entre em contato pelo número: (67) 3929-1800, atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas