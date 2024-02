Inscrições para aulas gratuitas de ritbox para mulheres ficam abertas até o dia 16 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (16), para as aulas de ritbox, em Três Lagoas. As inscrições iniciaram na quinta-feira (8) e seguem até o dia 16 de fevereiro, com 40 vagas disponíveis.

As aulas serão realizadas às segundas, quartas e quintas-feiras, às 17h30, no Ginásio Municipal de Esportes ‘Cacilda Acre Rocha’, para mulheres acima de 14 anos.

A modalidade está sendo oferecida gratuitamente desde 2022, e a treinadora de ritbox da Sejuvel, Fabiana Lima, pontua os benefícios da modalidade. “O ritbox funciona principalmente para o emagrecimento saudável, tonificação dos músculos e saúde mental. É uma aula descontraída por ter música e dinâmica pela sequência de exercícios e movimentos. A galera está gostando muito”, disse.

As interessadas devem procurar a sede da Sejuvel para efetuar a matrícula. Lembrando que o ritbox é voltado apenas para o público feminino.

A Sejuvel está localizada no Ginásio Municipal de Esporte “Cacilda Acre Rocha”, na Rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Santos Dumont. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações pelo fone (67) 3929-1800 ou WhatsApp (67) 98139-1843.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas