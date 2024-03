Inscrições para 'Campeonato Sênior 45+' e 'Taça Cidade 60+' ficam abertas até 13 de março

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu inscrições para os Campeonato Sênior 45+ e Taça Cidade 60+. O prazo para participar é até o dia 13 de março.

Podem participar equipes representantes de clubes, agremiações, empresas, escolas, associações e demais representações esportivas do município.

Cada equipe poderá inscrever três atletas de outra cidade, o Campeonato Sênior 45+ atletas com idade acima de 45 anos, nascidos a partir de 1979, já na Taça Cidade 60+, jogadores acima de 60 anos, nascidos em 1964 em diante.

Para se inscrever, as equipes interessadas devem retirar e entregar as fichas preenchidas na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esporte “Cacilda Acre Rocha”, de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A reunião arbitral da competição acontecerá na sede da Sejuvel, no dia 15 de março, às 14h.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas