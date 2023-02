Inscrições para concurso da UFMS com vagas para Três Lagoas e Paranaíba terminam esta semana

As inscrições para o concurso público da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) terminam no próximo domingo (5). Os candidatos interessados devem procurar o portal concursos.ufms.br. A taxa custa R$250. Para Três Lagoas são ofertadas cinco vagas.

Todas elas são para médicos especialistas ou residentes; uma em ortopedia, duas em cirurgia geral e duas em clínica médica. Há ainda uma vaga para médico veterinário com doutorado na área para o campus de Paranaíba.

Há vagas também para Campo Grande e Nova Andradina. A remuneração pode chegar até R$10 mil. As provas deverão ser realizadas entre os dias 14 e 17 de março. Todas as informações pertinentes ao concurso poderão ser acessadas em edital. Clique aqui para acessá-lo.