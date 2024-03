Inscrições para curso gratuito de fotografia com celular encerram nesta sexta-feira

Para quem deseja aprimorar as habilidades fotográficas e até obter uma qualificação profissional, pode se inscrever no ‘Curso de Fotografia com Smartphone’ ofertado pela Prefeitura de Três Lagoas, através da Diretoria de Cultura. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (22).

De acordo com o diretor de audiovisual da Diretoria de Cultura, Elias Dias, o curso que está em sua 10ª edição e tem como principal objetivo divulgar a qualificação na área da fotografia. “Com o celular, que virou uma ferramenta, conseguimos fotografar qualquer coisa que podemos imaginar”, pontou.

O curso é aberto ao público e tem vagas limitadas. Para participar, o interessado precisa ter idade mínima de 14 anos, e também, possuir um celular smartphone para utilizar durante as atividades práticas. O curso vai proporcionar domínio de técnicas e explorar capacidades do aparelho.

As aulas serão realizadas nas terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30, na sede da Diretoria de Cultura, antiga Estação Rodoviária, próximo à praça central Senador Ramez Tabet. Poderá ser usado qualquer tipo de celular. O curso terá duração de quatro semanas.

Inscrições

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer pessoalmente à sede da Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosário Congro, número 560, no Centro, na antiga Estação Ferroviária. O horário de atendimento para as inscrições é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone (67) 98139-3524.

Confira na entrevista abaixo: