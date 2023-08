Inscrições para Desfile de 7 de Setembro estão abertas para entidades e instituições

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), informa que estão abertas as inscrições para as instituições e entidades que desejam participar do Desfile 7 de Setembro.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição até o dia 4 de setembro. O Desfile acontecerá no dia 7, na Avenida Antônio Trajano dos Santos, área central, a partir das 7h.

Outras informações na Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosário Congro, número 560, Centro. Ou pelo telefone (67) 99206-9372, horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h.