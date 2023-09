Inscrições para participar do Desfile de 7 de setembro encerram nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (04), as inscrições para as instituições que desejam participar do Desfile 07 de Setembro, que acontece nesta quinta-feira (7), e celebra a Independência do Brasil, a partir das 7h30, na Esplanada NOB.

Na quinta-feira, o evento inicia às 7h30 com o hasteamento do Pavilhão Nacional na Praça Senador “Ramez Tebet”. Logo após, às 8h, começa o tradicional Desfile na Esplanada NOB.

Mais informações na Diretoria de Cultura, ou pelo telefone (67) 99206-9372, horário de atendimento: das 7h às 11h e das 13h às 17h