Inscrições para desfile dos 108 anos de Três Lagoas encerram na sexta-feira

As inscrições para os interessados em participar do Desfile de Aniversário de 108 anos de Três Lagoas, celebrado no dia 15 de junho estarão abertas até esta sexta-feira (26). Podem participar do evento entidades, secretarias, diretorias, escolas públicas e privadas, entre outros órgãos sediados no Município.

Neste ano o tema é “Três Lagoas 108 de história, educação, cultura e desenvolvimento” e irá apresentar um pouco da origem dos pontos turísticos e cronologia da educação e cultura na Cidade.

As inscrições para o tradicional evento promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Para efetuar o cadastro é necessário preencher o formulário disponível do site da Prefeitura (clique aqui) com as informações básicas cadastrais e com dados como: quantidade de participantes, quantidade e tipos de veículos e um release com informações gerais da entidade.