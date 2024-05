Inscrições para o Programa Escola de Motoristas seguem abertas

A Suzano e o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transportes) seguem com as inscrições abertas até o dia 10 de maio para o programa Escola de Motoristas Profissionais, em Três Lagoas.

A iniciativa visa qualificar profissionais da região, principalmente mulheres, para ingressar no setor de logística florestal. Ao todo, são 24 vagas ofertadas para a formação gratuita e, ao final do curso, os profissionais receberão uma gratificação no valor de R$ 1,4 mil.

Para participar da formação, as pessoas interessadas, preferencialmente mulheres, devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter, no mínimo, 21 anos completos na data de inscrição; saber ler e escrever; possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria “D” ou “E” e que esteja em situação válida; não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e residir em Três Lagoas e região.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: