Inscrições para o Sisu 2024 começam nesta segunda-feira

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, agora, têm a chance de utilizarem as notas para se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e concorrerem às vagas desejadas. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site até o dia 25 de janeiro.

O Sisu é uma das principais formas de ingresso em universidades e instituições de ensino públicas. Em 2024, 127 instituições de ensino superior aderiram ao programa, ofertando mais de 264 mil vagas em diversos cursos e áreas do conhecimento.

Continue Lendo...

Durante as inscrições, os estudantes podem escolher até duas preferências de curso. Além disso, candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência (PCDs) e oriundos de escola pública podem concorrer por meio do sistema de cotas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, disponibilizará 154 vagas para cursos de entrada anual, com as aulas programadas para iniciar em 4 de março. Vale ressaltar que o Sisu representa apenas 20% das vagas totais na universidade, sendo o restante preenchido por vestibular, olimpíadas científicas e modalidades de atletismo.

Em Três Lagoas, são oferecidos 18 cursos de graduação pela UFMS, incluindo Administração, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Geografia (Licenciatura e Bacharelado), História, Letras com complementação em Espanhol, Inglês e Literatura, Matemática, Medicina, Pedagogia e Sistemas da Informação.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) do munícipio disponibilizará 160 vagas para cursos tecnológicos por meio do Sisu. Essa é a principal via de acesso aos cursos técnicos superiores da instituição. Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas, está previsto um processo seletivo para complementação.

As aulas estão programadas para iniciar no segundo semestre de 2024, com quatro opções de cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial (ambos no período noturno), Engenharia da Computação e Engenharia de Controle e Automação (ambos em período integral).

Confira a reportagem abaixo: