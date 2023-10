Inscrições para os Jogos Escolares vão até o dia 17 de outubro

As competições em Três Lagoas não param, já estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs 2023/2024), categoria Infantil (sub-16) para jovens de 14 a 16 anos de idade. Nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, masculino e feminino.

Podem participar da competição realizada pela Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel), escolas públicas e particulares com atletas nascidos nos anos de 2007, 2008 e 2009.

As equipes interessadas em competir devem retirar a ficha de inscrição sede da Sejuvel, situada no Ginásio Municipal de Esporte “Cacilda Acre Rocha”, à Rua Manoel Oliveira Gomes, S/Nº – Bairro Santos Dumont (horário de funcionamento – das 7h às 11h e 13h às 17h), e devolve-las preenchidas até o dia 17 de outubro. O congresso técnico do torneio será no dia 18 de outubro.

Mais informações pelo telefone: (67) 3929-1800, e-mail esportes@treslagoas.ms.gov.br ou na sede da secretaria.