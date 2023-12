Inscrições para processo de contratação da prefeitura encerram nesta quarta-feira

O prazo para inscrições no edital de contratação da Prefeitura de Três Lagoas termina nesta quarta-feira (27). Quem ainda não se inscreveu, tem até às 23h59 para participar do Processo Seletivo Unificado, que visa preencher 330 vagas em diversas áreas, incluindo administração, assistência social, cultura, educação e saúde do município.

O Ministério Público havia solicitado a suspensão do edital e esclarecimentos sobre as etapas. Após um acordo entre o órgão e a prefeitura, a situação foi resolvida, e o edital retificado foi publicado em 22 de dezembro, confirmando o término das inscrições nesta quarta-feira.

Continue Lendo...

Após a fase de inscrições, os candidatos passarão por duas etapas classificatórias. A análise curricular, que inclui a comprovação profissional e educacional, deve ser entregue à comissão do processo seletivo entre os dias 11 e 17 de janeiro de 2024. As entrevistas estão programadas para ocorrer entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A posição na classificação será determinada pela soma das notas obtidas nessas etapas. Em caso de empate, critérios como idade mais avançada, maior nível de formação escolar e carga horária em cursos serão considerados, podendo, em último caso, ser realizado um sorteio em ato público. O resultado final está previsto para ser divulgado em 13 de fevereiro.

Os salários oferecidos variam de 166,75 a 11.673,64, considerando diferentes cargas horárias. Algumas contratações são para plantonistas e por hora, enquanto outras são para período integral. Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente pelo site até as 23h59, desta quarta-feira.

Veja a reportagem abaixo: