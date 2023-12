A Prefeitura de Três Lagoas abriu um processo seletivo para diversos cargos para atender as demandas das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

As inscrições permanecem abertas até o dia 22 de dezembro e devem ser realizadas pela internet. Ao todo, são 330 vagas disponíveis.

O edital com detalhes do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Município.

