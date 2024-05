Inscrições para recreação infantil gratuita em Três Lagoas estão abertas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas está com inscrições abertas para aulas de recreação infantil gratuitas. Ofertadas pela prefeitura municipal, as atividades incluem brincadeiras, jogos e atividades lúdicas.

Segundo a coordenadora de Desporto e Lazer da Sejuvel, Raira Freitas, as vagas são limitadas. Caso crianças inscritas não compareçam, novas vagas serão abertas. As aulas estão programadas para começar no dia 3 de junho e continuarão até dezembro.

Continue Lendo...

Podem se inscrever meninos e meninas de 5 a 8 anos de idade. As atividades serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 15h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Raira destaca que essa categoria é nova para essa faixa etária e a procura tem sido grande. Ela enfatiza que, nessa idade, as crianças brincam mais do que jogam, proporcionando uma oportunidade de desenvolvimento por meio de brincadeiras e atividades.

Para participar, é necessário efetuar a matrícula na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para contato é (67) 3929-1800.

Confira a reportagem abaixo: