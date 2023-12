Inscrições para torneio de futebol beneficente encerra nesta sexta-feira

A 3º edição do Torneio de Futebol Natal Solidário acontecerá nesta segunda-feira (18), em uma arena sintética no bairro Guanabara, em Três Lagoas. A ação busca arrecadar brinquedos que serão doados para crianças carentes do bairro Osmar Dutra e bairros vizinhos.

As inscrições encerram nesta sexta-feira (15), e podem ser feitas através das redes sociais do organizador do evento, Juninho TL. O torneio contará com a participação de 16 equipes. Para participar, cada time deverá doar 12 brinquedos. A competição tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Saiba mais na entrevista abaixo: