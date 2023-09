Inscrições para Vestibular e Passe UFMS 2024 estão abertas até 16 de novembro

Estão abertas as inscrições para as mais de 10 mil vagas ofertadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para ingresso na graduação em 2024, por meio do Vestibular e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). Os candidatos devem acessar a página Ingresso UFMS. O período para inscrição segue até 16 de novembro e as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de dezembro, das 8h às 13h, no horário de MS.

As provas presenciais serão realizadas em todos os municípios onde a UFMS possui câmpus: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e em Dourados. As provas também podem ser feitas de forma on-line, de acordo com o curso escolhido.

Do total de vagas, cinco mil serão oferecidas para dez cursos à distância, que contemplam uma demanda para capacitação profissional em áreas que foram identificadas como áreas estratégicas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Entre as novidades deste ano, estão os novos cursos de Pedagogia Intercultural Indígena no Câmpus de Aquidauana e de Ciências Biológicas em Três Lagoas, além do segundo ano de oferta de Medicina Veterinária em Paranaíba.

Para este ano, o prazo para a isenção da taxa foi ampliado até 4 de outubro. Além disso, a própria taxa de inscrição passou por uma redução e é de R$ 100.

O Vestibular UFMS é indicado para candidatos que concluíram ou irão concluir o ensino médio até a data prevista para matrícula na universidade. A avaliação é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e redação.

O Passe UFMS, por sua vez, é destinado aos candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas, ou seja, realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos referentes ao período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano. As avaliações são compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha e, na terceira etapa, a redação.