Instalação de nova indústria de celulose garante mais investimentos na Costa Leste

A instalação de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, no município de Inocência, vai garantir investimentos importantes na região Costa Leste do Estado. Denominado de Projeto Sucuriú, a fábrica de celulose da Arauco, que prevê investimento privado de R$ 15 bilhões, vai proporcionar, além da geração de empregos, o desenvolvimento econômico desta região do Estado, composta por 11 municípios, entre eles, Três Lagoas, que já dispõe de três fábricas de celulose, uma da Eldorado Brasil e duas da Suzano.

Nesta semana, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Arauco, Mário José de Souza Neto, para discutir os investimentos da empresa chilena em Inocência.

Mário Neto apresentou o planejamento dos investimentos e Eduardo Riedel reafirmou compromissos na área de infraestrutura para assegurar o escoamento da produção e atender o aumento populacional do município de 8 mil habitantes. Durante o pico da obra serão 12 mil pessoas trabalhando na construção da fábrica.

Riedel destacou o papel do Estado e a transformação provocada pelo investimento. “Discutimos as contrapartidas do Estado, estradas, pavimentação, linha férrea, fibra ótica, que tem que chegar à empresa, todas as ações que o Estado tem que fazer para viabilizar esse que é um dos maiores investimentos privados do Brasil e que começa a partir de já, esse ano, com a área florestal, que é a base de produção para empresa de celulose”, disse o governador. Uma das rodovias que já recebe investimentos é a MS-320, que dará acesso, inclusive à fábrica da Arauco.

De acordo com a gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, Josi Signore, um mapa de oportunidades está sendo feito para Inocência e região. A ideia é que os municípios da Costa Leste estejam preparados para atender a demanda desta fábrica. O pequeno município de Inocência tem apenas 44 empresas de pequeno porte.

Segundo a gerente do Sebrae, a empresa já necessita de uma cozinha industrial e não tem em Inocência. “O hotel que existe na cidade já enfrenta falta de leitos, nos restaurantes já têm filas do lado de fora. As empresas que existem lá não conseguirão atender o volume de atendimentos que precisarão ser feitos dentro de pouco tempo”, destacou.

Por esse motivo, Josi destaca que as cidades vizinhas serão impactadas com a construção desta fábrica. A exemplo, Três Lagoas. “Será importante ampliar os voos comerciais. Quantas pessoas vão utilizar o nosso shopping? o nosso aeroporto? Muitas pessoas que virão para Inocência vão desfrutar dos serviços de Três Lagoas, bem como das cidades vizinhas”, destacou, ressaltando que Inocência também se prepara para oferecer nos serviços.

VALE DA CELULOSE

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, destacou que Mato Grosso do Sul vai se tornar o maior produtor de celulose do mundo e ressaltou, ainda, a importância das contrapartidas do Estado. “Temos a construção de uma fábrica em Ribas do Rio Pardo e, agora, o projeto da Arauco, na mesma dimensão, no município de Inocência. Mato Grosso do Sul, nós chamamos de Vale da Celulose, exatamente por isso. Somos o 2º em produção de celulose, o 1º em exportação, mas com esses projetos nós seremos o estado maior produtor de celulose do mundo e com projetos altamente sustentáveis”, afirmou.