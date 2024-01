Instituições recebem mais de meia tonelada de alimentos

AFoi entregue nesta semana para três entidades de Três Lagoas os alimentos arrecadados durante edição do Reality Show “Essa Honda é Minha”. A competição realizada pelo Grupo RCN de Comunicação e Honda Mototrês, arrecadou mais 500 quilos de alimentos não perecíveis, incluídos pacotes de fraldas geriátricas e brinquedo. Todo esse material foi doado para três instituições que prestam serviço de assistência a famílias que precisam de ajuda, entre elas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho e a Vila Vicentina.

O Reality Show é muito mais que uma prova de resistência, o evento promovido pelo Grupo RCN também tem o caráter beneficente com participação dos competidores por meio de parentes, amigos e torcedores.

Durante o evento, gincanas foram realizada e garantiram como prêmio aos competidores, períodos de descanso, água, barras de cereais, isotônico e bananas, além do previsto para distribuição entre eles. Para conseguir o prêmio, a torcida de cada competidor teve que doar leites e alimentos a cada período concluído.

“Um exemplo, quando o Reality Show Essa Honda é Minha chegou a 60 horas, era 01h30 da madrugada, e mesmo assim familiares e amigos dos competidores estavam engajados na competição. Recebemos dezenas de produtos doados”, explicou o diretor de produtos do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes.

A alteração nas regras da competição, em relação aos anos anteriores, ocorreu por conta do calor extremo registrado em dezembro de 2023. Para não perder o brilho da competição, é que o Grupo RCN adotou essas gincanas.

“Na última edição já tínhamos realizados essas gincanas com a pegada social, é uma maneira de juntar a disputa pelo prêmio com a oportunidade de contribuir com essas instituições que realizam um belíssimo trabalho em Três Lagoas”, pontou Moraes.

Vencedor

O vendedor Silvano Marques de Souza, de 55 anos, foi o campeão do Reality Show “Essa Honda é Minha!, ao completoar 65 horas de prova, como teste de resistência. Ele levou para casa uma Honda GC 160 Start. Silvano disputou o prêmio com outros 14 participantes e chegou à final ao lado do Reginaldo de Oliveira. Essa foi a segunda vez que Silvano ganha o reality do Grupo RCN. Em 2019, após 70 horas e 25 minutos de resistência, Silvano venceu a prova.