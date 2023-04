Instituto do Câncer e UFMS realizam pesquisa em Três Lagoas

O Instituto do Câncer e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

(UFMS) realizam um estudo e pesquisa clínica na área oncológica. Esses estudos são realizados em grandes instituições no Brasil e no mundo. Em Três Lagoas, os estudos são oferecidos de forma gratuita para os pacientes com câncer e envolvem, exames, tratamento e acompanhado da doença.

A oncologista Raquel Pedro Moreira e o docente da UFMS e coordenador da pesquisa clínica, Roberto Della Rosa, participaram do programa RCN Notícias, desta quinta-feira (5), e falaram sobre o projeto.

Confira a entrevista abaixo: