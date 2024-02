Institutos geram tecnologia para converter resíduos em energia limpa em Três Lagoas

O Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), de Três Lagoas, e o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, uniram forças para gerenciar uma tecnologia exclusiva voltada para a conversão de resíduos em energia limpa.

As tecnologias refinadas e cada vez mais inovadoras são essenciais para reduzir a dependência de recursos fósseis, essa parceria entre os institutos promete ampliar o potencial de pesquisa para transformar resíduos em energia sustentável.

De acordo com o gerente de negócios e gestão do ISI Biomassa, João Gabriel Marini, essa parceria é antiga. O Instituto Fraunhofer cuida da avaliação técnica e avaliativa das redes institucionais de inovação. Essa tecnologia da conversão de resíduos em energia limpa, foi criada na Alemanha e foi estudada a possibilidade para aplica-la no Brasil.

A tecnologia desenvolvida possui a capacidade de gerar hidrogênio, combustíveis sintéticos e biofertilizantes a partir de diversos tipos de biomassa residual. Isso inclui desde lodo de esgoto, resíduos de plantas de biogás, e resíduos de madeira até resíduos de biomassa industrial como grãos gastos, lodo de reciclagem de papel, palha e outros resíduos agrícolas, incluindo esterco de animais.

O objetivo da pesquisa é explorar o potencial adequado de diferentes fontes de biomassa para a produção de energia, biocombustíveis e insumos no Brasil, com ênfase na diversidade das matérias-primas nacionais. Com o apoio do Instituto Fraunhofer, a intenção é desenvolver e disseminar tecnologias adaptadas ao contexto brasileiro. O ISI Biomassa receberá duas plantas para a conversão de biomassa residual fornecidas pelo Instituto Fraunhofer.

