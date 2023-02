Integrantes de quadrilha que usava drones para jogar droga em penitenciária são presos em operação

A Polícia Civil realizou uma operação, nesta sexta-feira (3), em Três Lagoas, contra uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e, principalmente, em transportar entorpecentes e celulares para dentro da Penitenciária de Segurança Média da cidade. Os bandidos usavam drones para realizar a ação criminosa. Três pessoas foram presas preventivamente por envolvimento com a quadrilha e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências. Um deles foi cumprido em Campo Grande.

Durante as buscas foram apreendidos uma arma de fogo calibre 22 e seis munições intactas, uma caixa de drone e celulares utilizados para pilotar os aparelhos. As prisões na operação “Mavic” foram feitas pela 3ª Delegacia da Polícia Civil de Três Lagoas, que contou com o apoio de uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) de Campo Grande, e também da Polícia Penal.

De acordo com a polícia, a investigação começou há três meses, ocasião em que, a equipe da 3ª DP prendeu em flagrante um suspeito, de 29 anos, oriundo de São Paulo e que teria viajado para Três Lagoas, com a função de pilotar os drones que iriam abastecer a penitenciária com drogas e celulares.

Durante a prisão do jovem foram apreendidos 6 kg de maconha que já estavam fracionados e seriam arremessados para o interior da Penitenciária de Segurança Média.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos presos nesta sexta-feira eram responsáveis pelo arremesso de entorpecentes para dentro da penitenciária e o preso na capital era o responsável por financiar o esquema criminoso.

Os suspeitos possuem passagem por tráfico de drogas e um deles por participação em um tribunal do crime ocorrido em Três Lagoas. Eles foram encaminhados para um presídio e estão à disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na associação criminosa.