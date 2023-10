Integrantes do Codesul se reúnem com relator

O governador Eduardo Riedel esteve em Brasília, nesta semana, para discutir a reforma tributária. Riedel se reuniu com o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado Federal, e com outros governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) para tratar de alguns pontos do projeto.

O governador ressaltou que a ação conjunta é importante para defender os interesses dos estados que formam o Codesul. “Importante reforçar que Mato Grosso do Sul já faz parte do Codesul há mais de 25 anos e temos pautas que são convergentes e importantes para os estados, que devem constar na reforma tributária. Por isso esta reunião em conjunto com o relator do projeto”, disse.

Os governadores da região Sul e de Mato Grosso do Sul são a favor da reforma, mas fizeram alguns pedidos para reduzir eventuais prejuízos que a mudança na legislação pode causar aos estados. Um dos pedidos foi a ampliação dos recursos que serão direcionados aos estados por meio do Fundo de Desenvolvimento Regional e a forma de distribuição desses recursos.

Outro tema tratado durante a reunião foi a concessão de incentivos a determinados setores econômicos, como o automotivo, e que estes sejam nacionais e não regionais. Os governadores pedem que estes temas estejam previstos no relatório final da reforma tributária, que deve ser apresentado até o final do mês no Senado.

Além da reunião, Riedel e os demais governadores realizaram uma assembleia geral para tratar da cooperação entre os estados e discutir as emergências climáticas, além de tratar sobre os resultados do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), no segundo trimestre do ano. A assembleia foi realizada na sede da representação do estado de Santa Catarina, em Brasília.