Internações por Covid ainda preocupam em Três Lagoas

Nove pessoas estão hospitalizadas por causa da Covid-19 em Três Lagoas. Os pacientes estão divididos entre os hospitais da cidade. O número não é considero alto e a situação está sob controle, entretanto, as autoridades de saúde continuam em alerta porque duas pessoas já morreram por causa da doença na cidade este ano, uma em fevereiro e outra em março.

As vítimas foram uma mulher de 31 anos que possuía comorbidades e um homem de 90 anos. O índice de mortalidade é o menor desde o começo da pandemia, entretanto, mesmo com casos controlados, a situação é preocupante.

Segundo o médico da família, Vinícius Neves, as mortes ainda vão continuar acontecendo se o vírus não for controlado. “A vacina ainda é a única medida que vai conseguir derrubar a circulação do coronavírus. Mesmo uma pessoa vacinada, se for bebê, idoso ou gestante, pode sofrer muito com a contaminação”.

Neves lembra ainda que já não há mais quase nenhuma restrição de circulação, por isso é muito importante que a população conclua o seu esquema vacinal com pelo menos três doses. A procura pela vacina ainda é considerada baixa, apesar de todas as unidades de saúde da família contarem com doses disponíveis para os públicos infantil, adolescente, adulto, idoso e para quem tem comorbidades. A vacina bivalente, que protege ainda contra as cepas da variante ômicron, também está presente nos postos.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Desde o começo da pandemia até agora, mais de 36 mil casos foram registrados e 562 pessoas morreram.