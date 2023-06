Internauta perde R$ 400,00 ao cair no 'golpe do investimento'

Uma mulher procurou a 3º Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência alegando ter sido vítima do ‘golpe do falso investimento’. Ela viu no Instagram uma postagem de sua amiga de infância se referindo a um investimento de PIX.

Em conversa, o criminoso, se passando pela amiga da vítima criou confiança, e então, a mulher realizou um PIX de R$ 400,00, para a conta de um homem na qual, supostamente, teria o retorno de R$ 3.500,00. Porém, após a vítima fazer a transferência houve o bloqueio de sua conta bancária.