Inverno aumenta doenças cardíacas, explica especialista

Mais uma onda de frio chegou em Mato Grosso do Sul e com ela vem a preocupação com a saúde. Geralmente, no Inverno, surgem alertas paras as doenças ligadas ao frio, como as que atacam o sistema respiratório ganham destaque. No entanto, o cardiologista Ulisses Calandrin pontua que devemos nos preocupar também com o coração.

Ele participou do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (14), e disse que neste período há um aumento das doenças cardiovasculares.

Confira a entrevista abaixo: